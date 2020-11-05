صلاح يشارك جيرارد العرش الأوروبي

عادل محمد صلاح، نجم ليفربول، رقم أسطورة الريدز ستيفين جيرارد، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل المصري هدف ليفربول الثالث في شباك أتالانتا، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، رفع صلاح رصيد أهدافه الأوروبية بقميص الريدز في دوري الأبطال منذ عام 2017 إلى 21 هدفاً.

وأوضحت الشبكة أن صلاح نجح بهذا الهدف، في معادلة عدد أهداف جيرارد، أسطورة الفريق، كأكثر لاعب سجل بقميص الريدز في دوري الأبطال.

وعلق الدولي المصري على معادلته هذا الرقم قائلاً: “بالطبع أنا سعيد جداً لكوني الأكثر تسجيلاً، ستيفين جيرارد أسطورة النادي، إنه شيء يدعو إلى الفخر، أنا فخور للغاية.

“لكن كما قلت من قبل، أهم شيء هو الفريق، أنا سعيد بتسجيل الأهداف لمساعدة ليفربول على الفوز بالمباريات”.

وعن احتمالات فوز ليفربول بدوري الأبطال، أجاب صلاح: “الأمر صعب، لا أريد أن أضع ضغوطاً علينا”.

واستدرك: “لكني أعتقد أننا نقدم مستويات جيدة، في البريميير ليغ ودوري الأبطال، علينا القتال من أجل كل شيء، هذه وظيفتنا، ولهذا السبب علينا أن نضغط على أنفسنا، نريد الفوز بكل شيء، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك”.