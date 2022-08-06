صلاح يصنع ويسجل وينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام

أجبر فولهام ضيفه ليفربول على التعادل بهدفين لكلٍ منهما في المباراة القوية والمثيرة التي أقيمت على ملعب كرايفين كوتيج ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صاحب الضيافة برأسية عن طريق أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 32.

وعادل البديل داروين نونيز للريدز في الشوط الثاني بطريقة مميزة بعدما وصلته تمريرة عرضية من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 64.

لكن الفريق اللندني تقدم مرة ثانية من ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه المدافع فيرجيل فان دايك وسجلها ميتروفيتش في الدقيقة 72.

وأنقذ صلاح فريقه من خسارة محققة حين أدرك التعادل بعدما أكمل كرة وصلته من زميله نونيز في شباك صاحب الضيافة في الدقيقة 80.

ليفربول يكتفي بنقطة وحيدة

ورفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده بالتالي إلى نقطة واحدة بالتساوي مع فولهام بانتظار بقية نتائج المرحلة.