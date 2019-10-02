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صلاح يطلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:16
صلاح يشعر بالإجهاد الشديد بسبب كثرة المباريات
صلاح يشعر بالإجهاد الشديد بسبب كثرة المباريات

طلب محمد صلاح، نجم ليفربول إعفاءه بشكل رسمي من الانضمام لمعسكر المنتخب المصري المقررة إقامته في القاهرة خلال الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر الجاري، ضمن الأجندة الدولية لفيفا، والتي تتضمن خوض مباراة ودية أمام بوتسوانا.

وتواصل جهاز المنتخب مؤخراً مع صلاح الذي أكد شعوره بالإجهاد الشديد، بسبب ضغط المباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وحاجته للراحة خلال الأجندة الدولية.

وقال حسام البدري، المدير الفني للفراعنة: "يشعر صلاح بالإجهاد، وبالتالي تقرر استبعاده وإعفاءه من المعسكر المقبل، على أمل التحضير جيداً لبدء مشوار تصفيات كأس إفريقيا".

وأرسل صلاح عبر ليفربول خطاب اعتذار عن عدم الانضمام للمعسكر، إلا أن البعض لا يزال يربط قرار اللاعب وأزمة التصويت الأخيرة في جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تسببت في أزمة ضخمة بينه وبين اتحاد الكرة المصري.

Via SyndiGate.info


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