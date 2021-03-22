صلاح يعد جماهير ليفربول بتقديم كل ما لديه أمام ريال مدريد

أثنى محمد صلاح نجم ليفربول على أداء الفريق خلال الفترة الماضية، كما وعد جماهير الريدز باستمرار الأداء الجيد، ومحاولة تخطي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفاز المصري بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير 2021 في ليفربول، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم بعد أن فاز بها في شهري ديسمبر ويناير.

وقال صلاح لموقع ليفربول عقب حصوله على الجائزة: «الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرة أخرى شعور جميل، أنا سعيد أكثر بنتائجنا الأخيرة، وأتمنى أن نواصل الانتصارات.

«الأمر صعب علينا جميعاً بسبب الوضع الذي مررنا به والمركز الذي نحتله في الدوري الإنجليزي، لكني أعتقد أن الأمور ستتحسن.

«لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول أنه موسم صعب علينا جميعاً، نحتاج فقط إلى الاستمرار في الفوز بالمباريات.

«سنبذل أقصى جهدنا للفوز بالمباريات القليلة القادمة، نأمل أن نتمكن من فعل ذلك والقيام بعمل جيد أيضاً في دوري الأبطال».

وخاض صلاح 40 مباراة حتى الآن هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدفاً بواقع 17 في الدوري، و5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس إنجلترا.

ويتواجد نجم الريدز حالياً في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر هذا الشهر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وسيعود صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام آرسنال في الثالث من أبريل، قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ثم لقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على أن يخوض لقاء الإياب أمام الملكي بعد ذلك.