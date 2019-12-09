صلاح يفضل برشلونة على ريال مدريد

يفضل محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الانتقال إلى برشلونة بدلاً من ريال مدريد، في حال مغادرته صفوف فريقه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت مصادر صحيفة "الديسماركي" الإسبانية، الأحد، أن المصري يحب طريقة لعب البارسا، بالإضافة إلى ولعه بفكرة مزاملة ليونيل ميسي في فريق واحد.

وأبلغ وكيل أعمال صلاح مسؤولي الملكي بعدم رغبة موكله في ارتداء قميص الفريق، بسبب المشكلة السابقة التي وقعت مع سيرخيو راموس، أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

يذكر أن يورغن كلوب بدأ التجهيز عملياً لمرحلة ما بعد صلاح، لذلك يحاول النادي الإنجليزي التوقيع مع كاي هافيرتز، موهبة باير ليفركوزن، خلال الفترة المقبلة.