صلاح يفضل مانشستر سيتي على برشلونة

يفضل النجم الدولي المصري محمد صلاح الانتقال إلى مانشستر سيتي عوضاً عن برشلونة إذا ما انتهت رحلته مع ليفربول.

ويقدم "مو" مستويات مذهلة هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى خلال 21 مباراة مع الريدز هذا الموسم في جميع البطولات.

ويجري صاحب الـ 29 عاماً مفاوضات حالياً مع إدارة النادي لتمديد عقده ويطالب وفقاً لتقارير إعلامية بـ 450 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

لكن موقع "إل ناسيونال" الإسباني أكد أن صلاح يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي بحال فشله في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول العقد الجديد.

وارتبط اسم الهداف المصري ببرشلونة مراراً خلال الأشهر الماضية، إلا أن المصاعب المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني تجعله وجهة مستبعدة.

ولن ينتقل نجم روما وفيورنتينا وتشيلسي وبازل السابق إلا إلى فريق ينافس على مختلف البطولات، وهذا ينطبق على سيتي حالياً أكثر من البارسا.