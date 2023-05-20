صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا اليوم

يسعى ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية حينما يستضيف أستون فيلا العنيد اليوم السبت على أرضية ملعب آنفيلد لحساب الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة المهمة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ويتطلع الريدز للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مما يعني ضرورة تحقيق الفوز اليوم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون

خط الهجوم: لويس دياز، كودي غاكبو، محمد صلاح