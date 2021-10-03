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صلاح يقود ليفربول لتحقيق تعادل مثير مع مانشستر سيتي

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 05:25
صلاح يصنع هدفاً ويسجل آخر
صلاح يصنع هدفاً ويسجل آخر

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لكلٍ منهما في مباراة القمة المثيرة التي جرت على ملعب آنفيلد لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الريدز عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح في الدقيقتين 59 و 76.

أما هدفا السيتيزنز فسجلهما فيل فودين وكيفين دي بروينه في الدقيقتين 69 و 81.

ليفربول ثانياً ومانشستر سيتي ثالثاً

ورفع صاحب الضيافة رصيده بعد هذا التعادل المثير إلى 15 نقطة احتل على إثرها المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة.

كما رفع مانشستر سيتي رصيده بدوره إلى 14 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب.

كلمات دالة:ليفربولمانشستر سيتيالدوري الإنجليزيمحمد صلاحكيفين دي بروينهفيل فودينساديو ماني

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