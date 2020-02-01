صلاح يقود ليفربول لسحق ساوثهامبتون

حقق ليفربول الفوز على ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب آنفيلد.

انتهى الشوط الأول دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني طالب داني إنغز حكم اللقاء بركلة جزاء على حساب فابينيو دون جدوى، وارتدت الكرة بهجمة للريدز حصل عليها أليكس أوكسلايد تشايمبرلين وركض بها قبل أن يسدد بقوة في مرمى الضيوف في الدقيقة 47 معلناً عن هدف المباراة الأول.

وأضاف جوردان هندرسون الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو الذي مر من الجانب الأيسر ومنحها للاعب الوسط في الدقيقة الـ 61 الذي سددها بسهولة على يمين الحارس معلناً عن مضاعفة النتيجة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة طولية من آليسون مهدها له هندرسون ووضعها بسهولة على يسار الحارس في الزاوية الضيقة.

وأكمل نجم روما السابق رباعية ليفربول بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بعد عرضية أرضية من فيرمينو.

بهذه النتيجة، وصل ليفربول للنقطة 73 في المركز الأول، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يواجه توتنهام غداً.