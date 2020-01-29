صلاح يقود ليفربول للفوز على ويست هام

واصل ليفربول تفوقه المذهل بعد الفوز على مستضيفه ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

المباراة كان قد تم تأجيلها بسبب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية ديسمبر العام الماضي في قطر.

سيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول ووصلت نسبة استحواذه إلى 80% مقابل 20% للمطارق.

نجح الضيوف في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد عرقلة ديفوك أوريغي، تقدم محمد صلاح وسددها على يسار الحارس لوكاس فابيانسكي.

بهذا الهدف انفرد صلاح بترتيب هدافي ليفربول في الدوري برصيد 12 هدفاً، وفي آخر 5 مباريات له أمام ويست هام سجل المصري 4 أهداف وصنع هدفين.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من الريدز وغياب الفعالية الهجومية لويست هام، لينجح الفريق الضيف من جديد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أليكس أوكسلايد تشايمبرلين بتمريرة من صلاح.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.