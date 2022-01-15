صلاح يقود مصر لانتصارها الأول في كأس الأمم الإفريقية 2021

حقق منتخب مصر فوزاً ضرورياً ومهماً للغاية على غريمه منتخب غينيا بيساو بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب رومدي أدجيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاء هدف فوز المصريين في الدقيقة 69 عن طريق النجم المتألق محمد صلاح من صناعة زميله عمرو السولية.

مصر ترفع رصيدها إلى 3 نقاط

بهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين ليرتقي إلى المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب نيجيريا المتصدر بـ 6 نقاط انتصاراً مهماً أيضاً على غريمه السوداني (الرابع برصيد نقطة واحدة) بثلاثة أهداف لهدف.