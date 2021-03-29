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صلاح يقود مصر لسحق جزر القمر بأربعة أهداف دون رد

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 05:57
منتخب مصر
منتخب مصر

صحح منتخب مصر موقفه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بالفوز برباعية نظيفة على حساب جزر القمر، في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة.

أحرز الرباعية كلٌ من محمد النني، ومحمد شريف، ومحمد صلاح (هدفان)، وجميعها جاءت في الشوط الأول.

وضمن المنتخبان التأهل لكأس الأمم قبل خوض المباراة، إلا أن الفراعنة صححوا موقفهم في المجموعة بالانفراد في الصدارة برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد جزر القمر عند 9 نقاط، فيما ودع منتخبا كينيا وتوجو التصفيات.

وصحح منتخب مصر موقفه بعد التعادل مع كينيا مرتين، وجزر القمر خارج الأرض.

كلمات دالة:منتخب مصركأس الأمم الإفريقية 2021تصفيات كأس الأمم الإفريقية

Via SyndiGate.info


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