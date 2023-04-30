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صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام اليوم

تاريخ النشر: 30 نيسان / أبريل 2023 - 11:41
محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)
محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يواجه ليفربول ضيفه توتنهام اليوم الأحد على أرضية ملعب آنفيلد في قمة الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد
الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، تياغو آلكانتارا
الهجوم: ديوغو جوتا، كودي غاكبو، محمد صلاح

كلمات دالة:ليفربولتوتنهامالدوري الإنجليزي

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