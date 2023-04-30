صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام اليوم

البوابة - يواجه ليفربول ضيفه توتنهام اليوم الأحد على أرضية ملعب آنفيلد في قمة الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد

الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، تياغو آلكانتارا

الهجوم: ديوغو جوتا، كودي غاكبو، محمد صلاح