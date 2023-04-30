صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام اليوم

البوابة - يواجه ليفربول ضيفه توتنهام اليوم الأحد على أرضية ملعب آنفيلد في قمة الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.
تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي
المدرب: يورغن كلوب
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد
الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، تياغو آلكانتارا
الهجوم: ديوغو جوتا، كودي غاكبو، محمد صلاح
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