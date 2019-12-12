صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف في دوري الأبطال

دخل محمد صلاح مهاجم ليفربول منافسة قوية من أجل حصد جائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه الصعب في مرمى ريد بول سالزبورغ.

وتدخل 3 أهداف أخرى المنافسة مع هدف النجم المصري حيث اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أهداف كل من حسام عوار لاعب ليون في شباك لايبتزيغ، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زاغرب أمام مانشستر سيتي، وهدف فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد في شباك لوكوموتيف موسكو.

وواصل صلاح مسيرته الناجحة بعد أن أحرز 11 هدفاً لليفربول هذا الموسم، 7 منها في الدوري الإنجليزي، و4 في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول في صدارة مجموعته بعد تغلبه على سالزبورغ بهدفين نظيفين، جامعاً 13 نقطة، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة على نابولي الذي احتل المركز الثاني.