صلاح ينافس على جائزة هدف العقد في ليفربول

أعلن ليفربول عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في العقد الماضي وتحديداً منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية 2019.

وضمت القائمة التي أعلنها النادي 10 أهداف من بينها هدف محمد صلاح الذي سجله في شباك توتنهام عام 2018.

أما لويس سواريز مهاجم الريدز السابق وبرشلونة الحالي فينافس بثلاثة أهداف في شباك ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي أعوام 2011 و2012 و2013 على التوالي.

كما ينافس هدف ديفوك أوريغي الشهير في شباك البارسا العام الماضي في نصف نهائي دوري الأبطال على الجائزة أيضاً.

وجاءت قائمة الأهداف كالتالي:

فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010، وسواريز في شباك ستوك سيتي 2011، وسواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012، وسواريز في شباك نوريتش 2013، ودانييل ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014، وفيليبي كوتينيو في مرمى ساوثهامبتون 2015، وجوردان هندرسون في مرمى تشيلسي 2016، وإيمري تشان في مرمى واتفورد 2017، وصلاح بمرمى توتنهام 2018 وأوريغي في شباك برشلونة 2019.