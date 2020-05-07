صلاح ينافس ميسي على رقم قياسي في دوريات أوروبا

نشرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات قائمة لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف من خلال التسجيل وصناعة الأهداف معاً، ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بداية من موسم 2017-2018 وحتى الآن.

وتصدر النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكاً في الأهداف بالدوريات الأوروبية، برصيد 126 هدفاً، متفوقاً على النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وحل الدولي المصري في المركز الثاني برصيد 94 هدفاً، علماً بأنه انضم إلى الريدز بداية موسم 2017-2018، أي أن الإحصائية المذكورة احتسبت منذ انضمامه للفريق الإنجليزي.

وجاء ثالثاً هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي برصيد 93 هدفاً.

يذكر أن صلاح أحرز 20 هدفاً خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول هذا الموسم، قبل أن يتوقف الدوري بسبب فيروس كوفيد-19.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاماً 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفاً، وثلاثة أهداف عن المتصدر جايمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19 هدفاً.