صلاح ينفي تفكيره بالاعتزال دولياً

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول عن سبب فشل منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها بلاده هذا الصيف، وودعت مبكراً بهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وقال صلاح في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "أنا سعيد في ليفربول، في المدينة وأحب الجماهير ويحبونني، وسعيد في النادي".

وعن التقارير التي تحدثت عن اعتزاله اللعب الدولي، أوضح: "أحب مصر من كل قلبي، ودائماً أفكر فيها، وشيء ما دفعني إلى الأمام حتى أكون مثالاً للأطفال ليكونوا مثلي، أريد أن أكون ذلك الشخص، لذلك الاعتزال على المستوى الدولي أمر كبير بالنسبة لي".

وانتقد صلاح عدم وجود تأمين جيد للاعبين في فندق الإقامة ببطولة كأس إفريقيا، قائلاً: "أعتقد مع اتحاد الكرة المصري كان الأمر أشبه بالمنافسة، من الفائز؟ بالنسبة لي لن أكون الفائز أبداً لأني لاعب".