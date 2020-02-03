صلاح يهزم رونالدو ويهدد ميسي في إحصائية جديدة

منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017، بات محمد صلاح إحدى ظواهر الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل أهداف مرتفع للغاية وأرقام قياسية عدة في فترة قصيرة نسبياً.

وآخر الإحصاءات التي تشير إلى تفوق المصري، ليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز بل في الدوريات الأوروبية الكبرى وبين أفضل لاعبي العالم، مرتبط بعدد الأهداف المسجلة على أرض فريقه.

وكشفت إحصائية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن صلاح يحتل المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعب على أرض فريقه في الدوريات الخمس الكبرى، خلال الفترة منذ صيف 2017 وحتى الآن، وذلك بعد هدفيه الأخيرين في مرمى ساوثهامبتون.

وسجل صلاح 44 هدفاً على ملعب آنفيلد خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم المركز الثاني مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

ويأتي "مو" و"ليفا" بعد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل 51 هدفاً في معقل الفريق الكتالوني، لكنهما يتفوقان على كريستيانو رونالدو صاحب الـ 42 هدفاً في سانتياغو بيرنابيو عندما كان يلعب لريال مدريد، ثم في آليانز ستاديوم مع يوفنتوس حالياً.

وسجل صلاح 14 هدفاً الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، بالشراكة مع بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، وداني إنغز لاعب ساوثهامبتون، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

لكن يبقى المصري أكثر من سجل على ملعبه هذا الموسم أيضاً، برصيد 12 هدفاً.

وبات ليفربول قريباً من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 30 عاماً، إذ يبتعد عن حامل اللقب مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة، وذلك بعد 25 مرحلة من الموسم.