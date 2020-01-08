صلاح يهنئ ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

هنأ النجم المصري محمد صلاح زميله السنغالي ساديو ماني، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وأثار غياب المصري عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن الحفل أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

وعقب إعلان تتويج ماني بالجائزة، متفوقاً على صلاح والنجم الجزائري رياض محرز، نشر "مو" صورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام لماني مع جائزة الأفضل وكتب عليها عبارة: ”مبروك أخي“.

ونال صلاح قدراً كبيراً من الانتقادات من جانب الجماهير المصرية بسبب تغيبه عن الحفل، خاصة وأن ماني حرص على التواجد أثناء تتويج صلاح بالجائزة خلال العامين الماضيين.

وتفوق ماني على صلاح ومحرز بفارق كبير في الأصوات، إذ حصد النجم السنغالي 477 صوتاً، مقابل 325 صوتاً لصلاح، و267 صوتاً لمحرز.