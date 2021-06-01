صلاح يواصل تحطيم الأرقام التاريخية في أوروبا

نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في كسر عدد من الأرقام التاريخية هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي.

وفي رابع مواسم صلاح مع الريدز، تمكن من تسجل 31 هدفاً خلال 51 مباراة في جميع المسابقات، واحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، وحصل على جائزة الأفضل في ليفربول بتصويت الجماهير.

كما أصبح المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر خلال 3 مواسم منفصلة في الدوري، وثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واستمراراً في كسر الأرقام التاريخية، تجاوز "مو" أسطورة الريدز ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، ومن أفضل 30 هدافاً في تاريخ البطولة، حيث أحرز 28 هدفاً فيها.