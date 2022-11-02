صلاح يوجه نصيحة لكلوب حول تشكيلة ليفربول

وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول رسالة لمدربه الألماني يورغن كلوب بعد الانتصار المعنوي المهم على نابولي أمس الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح "مو" التسجيل للريدز، قبل أن يضاعف البديل الأوروغوياني داروين نونيز النتيجة في اللقاء الذي شهده ملعب آنفيلد في ختام مرحلة المجموعات.

وضمن الفريق الإنجليزي التأهل لدور الـ 16 من المسابقة بعدما احتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف خلف نابولي المتصدر.

ما هي نصيحة صلاح لكلوب؟

يرى الهداف المصري أن الطريقة المثالية التي يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه وتقديم أفضل المستويات هي اللعب بأسلوب 4-3-3 الذي عاد كلوب لانتهاجه أمس.

وعلق المصري بعد الانتصار في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أنا سعيد باللعب في أي مركز أرتاح فيه، لعبت في نفس هذا المركز (الجناح الأيمن) لـ 5 أو 6 أعوام، وأرى أنه الأنسب بالنسبة لي.

"لكن المدرب هو من يحدد التكتيكات ونحن اللاعبون ننصاع لأوامر قائدنا."