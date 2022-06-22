صلاح يودع ماني ويشكره

ودع النجم الدولي المصري زميله السابق السنغالي ساديو ماني الذي أتم انتقاله اليوم الأربعاء رسمياً من ليفربول إلى بايرن ميونيخ في صفقة بلغت قيمتها نحو 41 مليون يورو.

وشكر "مو" الهداف البالغ من العمر 30 عاماً على "الأوقات الجيدة" التي قضياها سوياً في صفوف الريدز.

وشكل الثنائي شراكة مميزة في خط هجوم ليفربول على مر الأعوام الأخيرة ولعبا دوراً رئيسياً في الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال صلاح لـ ماني ؟

ونشر المصري تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "كانت رحلة مميزة، شكراً على الأوقات الجيدة وأتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، جميعنا سنشتاق لك."

يذكر أن النجم السنغالي وقع على عقد مع النادي البافاري يمتد لثلاثة مواسم بعد 6 أعوام ناجحة في صفوف ليفربول أصبح خلالها أحد أفضل المهاجمين في العالم.