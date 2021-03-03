صندوق الاستثمارات السعودي يدخل سباق الاستحواذ على إنتر ميلان

دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي سباق الاستحواذ على إنتر ميلان المملوك لشركة سونينغ الصينية وفقاً لتقارير إيطالية.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت مؤخرا أن سونينغ قررت بيع أغلبية أسهم النادي نظراً لحاجتها إلى 200 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن سونينغ عاشت عاماً صعباً عقب جائحة كورونا وفي ظل القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية على الاستثمار في كرة القدم.

وحسب موقع “توتوميركاتوويب” وصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطاليين، فإن الصندوق السعودي الذي ينافس أكثر من شركة لنيل الحصة الأكبر في النيراتزوري هو الأقرب لحسم الصفقة.

وذكرت تقارير أن صندوقاً قطرياً انضم لصندوق أوروبي في صراع الاستحواذ على إنتر ميلان.

وتأتي هذه الخطوة من صندوق الاستثمارات السعودي بعد أيام من تقديم شركة القدية السعودية عرضاً ضخماً لريال مدريد بقيمة 150 مليون يورو لتصبح راعياً رئيسياً لفريق السيدات بالنادي لمدة 10 سنوات.

وأثار أمير ماليزي التكهنات بشأن رغبته بشراء نادي فالنسيا بعد أن تحدث عن طموحاته في العلن.

وقال تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم ولي عهد ولاية جوهور الغنية بالنفط أن فالنسيا بحاجة إلى شخص “متعطش للنجاح”، مضيفاً أنه كان مدفوعاً بـ”صناعة التاريخ”.

ويملك فالنسيا حالياً رجل الأعمال الملياردير بيتر ليم من سنغافورة الجزيرة المجاورة لولاية الأمير الجنوبية عبر مضيق جوهور.

وقال تونكو إسماعيل (36 عاماً) عبر خاصية القصص عبر حسابه على إنستغرام “أنا لست رجل أعمال، أنا أمير، لست شخصاً سيغير شعار ناديكم أو تقاليده. ما الذي يريده فالنسيا؟ أنتم بحاجة إلى شخص يعرف كرة القدم، متعطش للنجاح، شغوف ويفهم مدى أهمية فالنسيا كناد”.