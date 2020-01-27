صندوق الاستثمارات السعودي يفاوض لشراء نيوكاسل يونايتد

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن صندوق الاستثمارات السعودي يجري مباحثات لشراء نيوكاسل يونايتد بصفقة تقدر بـ 340 مليون جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن الصندوق يقود تحالفاً مع مجموعة من المستثمرين البريطانيين لشراء النادي الإنجليزي، وأن المحادثات في مراحلها الأولى.

وكان مالك النادي مايك آشلي قد اشترى النادي عام 2007 مقابل 134 مليون جنيه.

وقال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، في مقابلة مع "العربية" أن محاولة الاستحواذ بأقل من 500 مليون جنيه وهو السعر الأساسي الذي كان مطلوباً من مالك النادي.

ووصف جمعة هذه الخطوة بأنها تأتي مواكبة لرؤية 2030 بالتركيز على قطاعات الترفيه.

وقال أن من الضروري مواصلة الاستثمار لرفع مستوى اللعب، وسيكون النادي سفيراً لمالكه في الخارج، ويكون نوعاً من تصدير لصورة الدولة.

وتحدث عن الجانب التجاري للنادي، مثل عقود الرعاية وغيرها.

وأضاف أن من المتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة 200 مليون جنيه في النادي من غير السعر، واصفاً هذه الخطوة بأنها ذكية بشأن تعظيم قيمة النادي، بوصفه نادياً من المراتب الوسطى.

وذكر جمعة أن آخر 6 شهور تنشطت تحركات صفقات الاستحواذ على النوادي الإنجليزية، مترافقاً مع تغيرات في السياسة الرياضية في أوروبا، لمحاولة توزيع العوائد على كل الأطراف من اللاعب إلى المالك والدولة.