صورة: زيدان يلتقط صورة "سيلفي" مع مشجع صدم سيارته

تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لموقف غريب عقب خروجه من مقر تدريبات الملكي.

ويستعد ريال لمواجهة سيلتا فيغو الأحد المقبل ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أحد المشجعين ويعمل في محل لبيع الزهور كان يمر بجوار مقر تدريبات النادي المدريدي بسيارته قبل أن تصدمه سيارة أخرى من الخلف.

وتابعت أن المشجع، إيغناسيو فيرنانديز، خرج من السيارة ليجد أن "زيزو" هو من اصطدم به ليطلب منه بعدها الحصول على صورة (سيلفي) خاصة.

وقال فيرنانديز في تصريحات نقلتها الصحيفة: "حينما وجدت أن زيدان هو من ارتطم بي، قلت له أني من أكبر محبينك وكنت أتمنى رؤيتك في ظرف أفضل، بعدها التقطنا صورة سوياً.

"طلب مني رقم هاتفي واتصل بي وكيل أعماله بعد ذلك ليسألني عن تكلفة إصلاح السيارة لكن يكفيني أني رأيت زيدان والتقطت معه الصورة".

يكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.