صورة: لاعبو ألمانيا يحتجون على قرار فيفا

كمّ لاعبو منتخب ألمانيا أفواههم في الصورة الرسمية التي التقطت لهم قبل بدء مباراتهم أمام المنتخب الياباني والتي خسروها بنتيجة 1-2 لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

جاء هذا التصرف رداً على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لقادة 7 منتخبات مشاركة في البطولة بارتداء شارات تدعم مجتمع "الميم".

واعتزم قادة 7 منتخبات أوروبية ارتداء هذه الشارات خلال مونديال قطر، لكن فيفا هدد بإشهار البطاقة الصفراء في وجه كل قائد يرتديها.

ونشر حساب المنتخب الألماني الرسمي صورة لاعبيه وهم يحتجون على طريقتهم مع عبارة: "ثابتون في موقفنا مع الشارة أو بدونها".

يذكر أن عدة دول غربية شنت حملة كبيرة على قطر خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على استضافتها للبطولة، وهو تحرك انتقده جياني إنفانتينو قبل انطلاق المونديال واصفاً الدول المعنية بـ "النفاق".