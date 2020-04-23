صورة: محمد صلاح يحافظ على لياقته رغم الحظر الصحي

استعرض محمد صلاح نجم ليفربول عضلاته ولياقة جسده رغم فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر هداف الريدز صورة له عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، بدون قميص مبرزاً عضلاته وحفاظه على وزنه المثالي في دلالة لالتزامه بتمارين اللياقة المنزلية.

ويقضي المصري فترة العزل الذاتي في منزله بلندن وشارك متابعيه سابقاً صوراً من تدريباته اليومية.

وسجل صلاح 20 هدفاً خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن يتوقف بسبب فيروس «كورونا»

وسجل اللاعب البالغ 27 عاماً 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفاً، وثلاثة أهداف عن المتصدر جايمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.