صورة مسربة تكشف الفائز بالكرة الذهبية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، كشفت هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكشفت الصورة المتداولة أن الفائز بالجائزة لهذا العام سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة.

وجاء فيها أن المرتبة الثانية ستعود للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول برصيد 570 نقطة، ثم سيحل الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة ثالثاً برصيد 499 نقطة.

ووفقاً للتسريبات فإن المرتبة الرابعة ستكون من نصيب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على أن تعود المرتبة الخامسة لزميله المصري محمد صلاح حيث حصد الأول 322 نقطة بينما اكتفى الثاني بالحصول على 207 نقاط.

وأتى البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في المرتبة السادسة بعدما حصل على 199 نقطة، تلاه حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر برصيد 163 نقطة.

وحل بالمرتبة الثامنة الإنجليزي رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي برصيد 127 نقطة، ثم الثنائي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والهولندي فرينكي دي يونغ لاعبا توتنهام هوتسبير وبرشلونة على الترتيب بحصد 29 نقطة لكلٍ منهما.

يذكر أن الجائزة ستقدم في حفل سيقام يوم الثاني من ديسمبر القادم في العاصمة الفرنسية باريس.