صورة مع ميسي تتسبب بمحاكمة مشجع

أكدت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن مشجعاً سيمثل أمام المحكمة بعدما اقتحم أرضية ملعب إيبيروستار خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا من أجل التقاط صورة مع النجم ليونيل ميسي.

ورغم الإجراءات الأمنية والصحية المشددة نجح المشجع الذي كان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين الذي يحمل الرقم 10 وعليه اسم ميسي في الوصول إلى أرضية الملعب بداية الشوط الثاني من المواجهة الي أقيمت دون جماهير وخلف أبواب مغلقة خوفاً من انتشار عدوى فيروس كوفيد - 19.

وبعد سيطرة أفراد الشرطة وطواقم الأمن عليه، أكد المشجع وهو فرنسي يقيم في مايوركا لإذاعة محلية أنه تسلق سياجاً يبلغ ارتفاعه مترين ليدخل الاستاد قبل نهاية الشوط الأول، وقال: "خططت لذلك منذ علمت بإقامة المباراة، أردت التقاط صورة مع ميسي ومقابلته لأنه مثلي الأعلى".