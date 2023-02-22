صور وفيديو: رونالدو يرتدي الزي السعودي احتفالاً بـ "يوم التأسيس"

البوابة - شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الشعب السعودي احتفالاته بـ "يوم التأسيس" حيث ظهر بالزي الرسمي للمملكة.

وتحتفل السعودية اليوم الأربعاء بيوم التأسيس وفقاً لأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في يناير من العام الماضي.

وانضم "الدون" ولاعبو النصر للاحتفال بهذه المناسبة قبل بدء التدريبات، وظهرت له صور وهو يتوشح بعلم السعودية، قبل أن يؤدي رقصة "العرضة السعودية" حاملاً السيف.

المصدر: AlNassrFC@

المصدر: AlNassrFC@

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على منصة "تويتر" مقطع فيديو ظهر فيه "صاروخ ماديرا" وهو يرتدي "المرودن" ويؤدي الرقصات الشعبية.

ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚



هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩

بـ #يوم_التأسيس pic.twitter.com/5wrR2h70Wv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023

يذكر أن النصر يحتل صدارة دوري روشن السعودي بالتساوي مع غريميه الاتحاد والشباب.