ضرائب نيمار لن تُدفع

قضى قاضٍ برازيلي بتعليق تسديد نجم كرة القدم نيمار دفعة بقيمة 14,7 مليون يورو لسلطات الضرائب في بلاده، تعود إلى الفترة التي سبقت انتقاله إلى برشلونة في 2013.

وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو أن قرار التعليق سيبقى قائماً «حتى إشعار آخر»، على خلفية أن دفع المبلغ المطلوب من مهاجم باريس سان جيرمان ليس محدداً بشكل واضح.

وحسب التقارير، تقدمت السلطات المحلية باستئناف للحكم.

وسبق للسلطات في سبتمبر 2015 أن جمدت ما يصل إلى 188,8 ريالاً برازيلياً (43 مليون يورو بحسب أسعار الصرف يومها)، من أصول البرازيلي، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع سانتوس.

وفي عام 2017، توصل نيمار إلى اتفاق لحل هذه القضية، يقوم من خلاله بدفع 2,1 مليون يورو إلى السلطات لإقفال الملف.

لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليوناً، بحسب سعر الصرف حينها.

وانتقل البرازيلي من سانتوس إلى برشلونة في 2013، في صفقة انتقال أثارت جدلاً وشكاوى قضائية.

وكشف النادي الكتالوني أنه دفع 57,1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، في حين أن القضاء الإسباني يقدر المبلغ الذي دفع فعلياً بـ83,3 مليوناً.