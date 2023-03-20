ضغوطات على باريس سان جيرمان للاحتفاظ بـ ميسي

البوابة - أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الاثنين أن إدارة باريس سان جيرمان تلقت تعليمات تقضي بضرورة تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وينتهي عقد "ليو" مع النادي الباريسي الصيف القادم مع أنباء تشير إلى أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق بعد حول التجديد لموسم آخر.

ويقال أن الإدارة تدرس تجديد دماء الفريق الأول الموسم القادم مما يعني السماح برحيل الهداف الأرجنتيني المخضرم نظراً لتوتر علاقته مع المشجعين.

وتعرض الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات وزملاؤه في سان جيرمان لصافرات استهجان من قبل أنصار الفريق عقب الخسارة بهدفين نظيفين أمام رين في الدوري الفرنسي.

القطريون يشددون على ضرورة الاحتفاظ بـ ميسي

أكدت الصحيفة الصادرة من كتالونيا أن ملاك النادي في قطر أرسلوا تعليمات إلى الرئيس ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس تقضي بضرورة التمسك بميسي.

وكان الثنائي لا يمانعان رحيل صاحب الـ 35 عاماً إلا أن هذه الضغوطات القادمة من الدوحة قد تجبر الإدارة على تغيير توجهها في قادم الأسابيع.