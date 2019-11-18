طائرة أردنية تقل ميسي ومنتخب الأرجنتين إلى الأراضي المحتلة

أقلت طائرة تابعة للشركة الأردنية للطيران المنتخب الأرجنتيني إلى تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد زيارة للسعودية، حيث خاض خلالها "راقصو التانغو" مباراة "سوبر كلاسيكو" أمام الغريم التقليدي البرازيلي (1-0)، يوم الجمعة الماضي.

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو للحظة وصول قائد "التانغو" وزملائه إلى الأراضي المحتلة الأحد.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة دولية ودية مع نظيره الأورغوياني، الاثنين، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

وكان نشطاء قد طالبوا نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز بعدم المشاركة في المباراة المقررة في في الأراضي المحتلة بين منتخبي بلادهما.

وشن نشطاء إسبان مناصرون للقضية الفلسطينية، حملة للضغط على نجمي برشلونة الأرجنتيني والأوروغواياني، من أجل رفض خوض اللقاء.