طبيب كولومبيا: خاميس مختل عقلياً

أطلق هيكتور كروز الطبيب السابق لمنتخب كولومبيا، تصريحات نارية بحق النجم خاميس رودريغيز، لاعب وسط ريال مدريد الحالي، بعدما وصفه بـ "المختل عقلياً" عقب إصابته الأخيرة.

ويعد خاميس بطلاً شعبياً في بلاده، ومن النادر أن يتعرض لانتقادات من أحد مواطنيه، لكن الطبيب السابق امتلك الجرأة مثيراً الجدل.

وأصيب النجم الكولومبي بعد ثاني مباراة في الموسم مع ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني سيغيب إثرها لنحو شهر، وهو ما أجبر كروز على توضيح بعض الأمور، حيث اتهم رودريغيز بأنه لا ينصت لنصائح الجهاز الطبي ولا يقوم بعملية إعداد بدني جيدة.

وقال الطبيب في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدلاً من الاهتمام بالإعداد البدني ينشغل بأمور أخرى سواء مع المنتخب أو الأندية، إنه مختل الإدراك ولا يركز في مسيرته.

"ريال مدريد من الأندية المحترفة، وهو لاعب سيء من الناحية الذهنية، كما أنه يعشق الحفلات ولا يهتم بتحسين لياقته، لذلك يغيب عن الملاعب لأشهر طويلة".

وقارن كروز بين خاميس وكريستيانو رونالدو، مشيراً إلى احترافية النجم البرتغالي في العناية بنفسه، موضحاً: "حصل رونالدو على أسبوع عطلة وقضاه في يخت مع عائلته... في الأسبوع التالي بدأ العمل مع 15 شخصاً لتحسين لياقته البدنية، إنه أكثر لاعب محترف شاهدته في حياتي.

"أصيب خاميس في المونديال، ثم ذهب للشاطئ، وبعد كوبا أميركا سافر في عطلة طويلة، ولم يعمل على استعادة لياقته، لهذا يبقى بعيداً عن الملاعب لفترات طويلة".