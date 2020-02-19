طريقة مبتكرة من غوارديولا لرفع معنويات نجوم سيتي

استعان بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتوني نادال عم رافاييل نادال لرفع معنويات نجومه وفقاً لشبكة "سبورتس ميديا سيت".

وأكدت الشبكة أن "بيب" تواصل مع نادال الذي يعمل محفزاً ومدرباً للتنمية البشرية حالياً لإبعاد اللاعبين عن الأخبار المنتشرة حول النادي والإيقاف الأوروبي الأخير.

وشوهد نادال في مقر تدريبات مانشستر سيتي خلال الساعات الماضية، وأكدت مصادر للشبكة أنه ألقى خطاباً تحفيزياً على نجوم الفريق.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهتم فيها غوارديولا بالجانب النفسي للاعبيه حيث سبق له الاستعانة بعدة شخصيات مؤثرة لتقديم خطابات تحفيزية أخرى في مواقف مختلفة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن عن إيقاف مانشستر سيتي أوروبياً لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف مع تغريمه 30 مليون يورو.

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن غوارديولا سيرحل عن الفريق نهاية الموسم، لكن المدرب الإسباني أكد استمراره حتى نهاية عقده على الأقل.