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طلب كبير على لويس سواريز المرشح لمغادرة أتلتيكو مدريد

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 11:57
لويس سواريز
لويس سواريز

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الطلب كبير على خدمات النجم الدولي الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً بعقدٍ مع نادي العاصمة الإسبانية يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، لكن الإدارة المدريدية لم تقدم له عرضاً جديداً حتى الآن من أجل التجديد.

وسيصبح مهاجم برشلونة السابق بالتالي لاعباً حراً بعد انتهاء الموسم وسيكون بإمكانه حينها التوقيع لأي فريق يختاره.

وتتسابق أندية إنتر ميلان وأياكس وإشبيلية للظفر بخدمات سواريز المطلوب أيضاً من قبل عدة أطراف في البرازيل.

وخاض اللاعب المخضرم 73 مباراة مع أتلتيكو مدريد حتى الآن في جميع المسابقات سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى.

لكن تقدمه في السن والتراجع النسبي في مستواه لا يشجع إدارة النادي الإسباني على الالتزام معه بعقدٍ جديد.

لويس سواريز
لويس سواريز
كلمات دالة:لويس سواريزأتلتيكو مدريدبرشلونةأياكسإنتر ميلانإشبيلية

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