طوارىء في البرتغال استعداداً لنهائي دوري أبطال أوروبا

أعلنت الحكومة البرتغالية أنه جرى إبلاغ المشجعين الذين يعتزمون السفر من إنجلترا إلى البرتغال لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بضرورة العودة إلى إنجلترا في نفس يوم السفر إلى البرتغال.

وأوضحت الحكومة البرتغالية أن الجماهير يجب أن تخضع لنظام «الفقاعة» وسيكون وصولها وسفرها عبر رحلات الطيران العارض، وستخضع لفحوص فيروس كورونا المستجد على هامش حضور المباراة النهائية لدورى الأبطال، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إي ميديا».

وتقرر نقل نهائي دوري الأبطال من اسطنبول إلى بورتو، بعدما أدرجت الحكومة البريطانية تركيا ضمن «القائمة الحمراء» للدول التى يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

وسيحصل كل من تشيلسي ومانشستر سيتي على ستة آلاف تذكرة للمباراة المقررة على ملعب «إل دراغاو» في بورتو يوم 29 مايو الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، قولها «هؤلاء القادمون لحضور نهائي دوري الأبطال، سيأتون ويعودون في اليوم نفسه مع إجراء فحص وفى ظل نظام الفقاعة، وذلك على متن رحلات طيران عارض.

«ستكون هناك منطقتان للمشجعين، وسيتوجهون منهما إلى الاستاد، ثم من الاستاد إلى المطار، بحيث يقضون فى البرتغال أقل من 24 ساعة».

على جانب آخر، تهتم إدارة تشيلسي بالحصول على خدمات روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» عن رغبة تشيلسي في استعادة لوكاكو من إنتر.

وأشار التقرير إلى أن ثمن الصفقة قد يصل لـ 120 مليون يورو، إذا أراد تشيلسي الحصول على خدمات لوكاكو.

وقد يضطر إنتر لبيع بعض اللاعبين مع تخفيض راتب آخرين لتوفير غطاء مالي للنادي.

وسبق للوكاكو التواجد في تشيلسي منذ 2011 وحتى عام 2014، لكنه قضى أغلب أوقات هذه الفترة معاراً لأندية ويست بروميتش آلبيون وإيفرتون.

وخاض لوكاكو 42 مباراة هذا الموسم مع إنتر في جميع المسابقات وسجل 28 وصنع 10.