ظهور ملامح تشكيلة زيدان الأساسية

كشفت اللقاءات الإعدادية لريال مدريد ملامح التشكيل الأساسي للفريق مع بداية الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو، خصوصاً في الجهة اليمنى التي كان من المقرر أن يشغلها ماركو آسينسيو قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

بدوره، ما زال لوكاس فاسكيز يملك ثقة المدرب زين الدين زيدان لكونه شارك في 244 دقيقة في اللقاءات الخمسة الإعدادية، مقابل 203 لفينيسيوس جونيور و64 لآسينسيو قبل إصابته.

وجاء تغيير مركز النجم البرازيلي الشاب من اليسار إلى اليمين في غير صالحه، حيث فقد الكثير من الكرات، وفشل في تأكيد مستواه، خصوصاً على صعيد المراوغات والعودة للدفاع واستغلال الفرص أمام المرمى.

ويعتبر فاسكيز تاسع لاعب استخدمه زيدان بمعدل الدقائق في اللقاءات الإعدادية، ويتصدر القائمة توني كروس، الذي خاض 335 دقيقة من أصل أكثر من 450 دقيقة لعبها ريال مدريد.

ويأتي خلف الألماني الثنائي مارسيلو وكريم بنزيمة بـ 290 دقيقة، ثم إيدين هازارد بـ 275 دقيقة، وكايلور نافاس بـ 270 دقيقة، ثم لوكا مودريتش بـ 267 دقيقة، وسيرخيو راموس بـ 260 دقيقة، وناتشو بـ 259 دقيقة.

وكان هازارد أكثر مشاركة بالنسبة للوافدين الجدد، يليه رودريغو بـ 183 دقيقة، ثم كوبو بـ 103 دقائق، وفيرلان ميندي بـ 90 دقيقة، ولوكا يوفيتش بـ 89 دقيقة قبل أن يتعرض المهاجم الصربي والظهير الأيسر الفرنسي للإصابة، ليغيبا عن اللقاءات الودية الأخيرة لريال مدريد.