عائق كبير أمام رحيل رونالدو عن يوفنتوس

رغم التقارير التي تحدثت عن رغبة النجم كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس، إلا أن هنالك عائقاً كبيراً يحول دون ذلك.

وارتبط رحيل رونالدو عن يوفي بأنباء تحدثت عن رغبة أندية في ضمه، وأبرزها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، بعد تأكيد ريال مدريد في أكثر من مناسبة أنه غير مهتم باستعادة "صاروخ ماديرا".

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رغبة رونالدو في الرحيل عن فريق "السيدة العجوز"، زادت بعد عودة ماسيميليانو آليغري، مدرب الفريق، إذ أن العلاقة تبدو فاترة بين الثنائي.

مقابل هذه التقارير، أشار تقرير لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن الراتب المرتفع للمهاجم المخضرم سيعيق انتقاله إلى أي فريق، إذ لا يوجد نادٍ في الوقت الحالي يمكنه دفع 32 مليون يورو سنوياً للنجم البرتغالي، وهو ما يحصل عليه في يوفي.

وأضافت الشبكة أن عليه إذا أراد الرحيل هذا الصيف، قبل موسم واحد على نهاية عقده، تخفيض راتبه.

استمرار رونالدو مع يوفنتوس

وفي مؤشر على احتمال بقاء اللاعب مع يوفي، قابل جورجي مينديش، وكيل أعمال رونالدو، مؤخراً، مدراء عدة أندية إيطالية في مدينة ميلانو، منها ميلان، وإنتر ميلان، وفيورنتينا، لمناقشة تجديد عقود لاعبيه مع هذه الأندية.

ولم يقابل البرتغالي مسؤولي يوفنتوس، مما يعني أن المفاوضات حول مستقبل رونالدو تأجلت، وفقاً لما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن "سكاي سبورت إيطاليا".

بدائل رونالدو

رجحت تقارير ثلاثة أسماء قد يحلوا مكان نجم البرتغالي إن قرر الرحيل عن يوفنتوس بعد نهاية بطولة يورو 2020.

ووفق صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، فيديريكو تشيروبيني، يبحث عن لاعب يمكنه خلافة هداف الدوري الإيطالي.

ومن اللاعبين المرشحين لخلافة البرتغالي، المهاجم ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان وغابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا الشاب.