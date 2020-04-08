عائق يمنع ريال مدريد من تجديد دمائه

بدأ ريال مدريد باستغلال فترة تعليق نشاط كرة القدم في أوروبا، بسبب فيروس كورونا، حيث يرسم النادي الملكي ملامح قائمة الموسم الجديد، كما يُخطط للتضحية بعدة لاعبين من الحرس القديم.

وسيدخل ريال مدريد السوق القادم، بحثاً عن تدعيم صفوفه في قلب الدفاع والوسط والهجوم، مع احتمالية رحيل عدة لاعبين أمثال لوكا مودريتش ومارسيلو وغاريث بايل.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد لا يرغبون في مغادرة سانتياغو بيرنابيو، وهذا الموضوع هو بمثابة عائق أمام إعادة بناء تشكيلة الفريق.

لكن ريال مدريد سيفتح الباب أمام مغادرة لوكا مودريتش الذي يحظى باهتمام ميلان، ومارسيلو الذي تردد عدة أنباء عن إمكانية رحيله إلى يوفنتوس، ولكن في نفس الوقت كلا اللاعبين لا يرغبان في المغادرة.

وتابعت: “أيضاً النادي مستعد لتسريح بايل، الذي يحصل على أعلى راتب ولا يرغب في تخفيضه، لكن بالنسبة للاعبين مثل ناتشو ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريغيز فستكون مغادرتهم أكثر سهولة”.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن النادي الملكي عازم على تجديد دمائه وإبرام صفقات عملاقة، فالإدارة واضحة بشأن شراء مهاجم رقم 9، وفي هذا السياق يأتي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند على رأس المرشحين.