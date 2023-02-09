عائلة ليونيل ميسي تنأى بنفسها عن تصريحات شقيقه ماتياس

تسبب ماتياس شقيق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بإثارة الجدل جراء تصريحات مسيئة وجهها لنادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، ولإسبانيا بشكلٍ عام.

وقدم شقيق "ليو" الاعتذار بعد وصف الإسبان بـ "الخونة"، لكنه قلل من حجم البارسا وقيمته التاريخية قبل قدوم أخيه في تصريحات نارية، وأشار إلى أن أي عودة محتملة لميسي إلى كامب ناو لن تتم إلا بعد "التخلص" من لابورتا.

هل من الممكن أن يعود ميسي إلى برشلونة؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة أن ما حصل من شأنه إحباط مساعي النادي الكتالوني في استعادة هدافه التاريخي، وجعل ملف إعادته في غاية التعقيد.

كما أن ما قاله ماتياس شكل ضربة موجعة أغضبت مسؤولي البارسا، لكن الصحيفة نوهت إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا آراء شخصية لا تمثل بالضرورة ما يفكر به مهاجم باريس سان جيرمان أو عائلته.