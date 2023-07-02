عائلة هاري كين تجتمع مع رئيس باريس سان جيرمان

أوضح مدرب باريس سان جيرمان الجديد لويس إنريكي أنه يتطلع أن يكون النجم الإنجليزي هاري كين ضمن الأسماء الأولى في التشكيلة التي سينافس بها في الموسم الكروي المقبل.

ومنذ أن تم تعيينه رسميًا مدربًا للفريق الباريسي، أعطى إنريكي موافقته للإدارة من أجل التحرك والتعاقد مع كابتن إنجلترا هاري كين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تفاصيل اجتماع عائلة هاري كين مع رئيس باريس سان جيرمان الخليفي

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، كشفت مصادر إعلام فرنسية أن شقيق هاري كين ووالده كانا متواجدين في باريس للاجتماع مع رئيس بي إس جي ناصر الخليفي الذي نقل لهما خطط المدرب الإسباني لويس إنريكي وأوضح أن النجم الإنجليزي مطلوب ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل في الدوري الفرنسي.

في ذات السياق، كان شقيق كين ووالده أيضًا في ميونخ الشهر الماضي، حيث أنهما اجتمعا مع إدارة بايرن ميونخ في أليانز أرينا، وقدم الأخير عرضًا مبدئيًا للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي قدره 70 مليون دولار.

الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يحاول فيه بايرن وباريس سان جيرمان الفوز بصفقة هاري كين، فإن هناك محاولات أيضًا من أندية أخرى للاستفادة من خدمات مهاجم توتنهام الموسم المقبل، أبرزها مانشستر يونايتد.