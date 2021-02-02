عاجل: إصابة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد عن إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا المستجد بعد مسحة طبية خضع لها.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله أن رئيس الملكي لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي.

وجاء في البيان: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة فحص الرئيس فلورنتينو بيريز الخاص بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

"تم التعرف على إصابة الرئيس خلال الفحوصات الدورية التي تتم، بالرغم من ذلك فهو لا يظهر أي أعراض خاصة بالمرض".

ويعاني ريال مدريد في الوقت الحالي من إصابة المدرب زين الدين زيدان بفيروس كورونا حيث يغيب عن تدريب الفريق.

ويمر ريال بفترة عدم استقرار في النتائج، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ليفانتي وتوديع الكأس أمام آلكويانو القادم من الدرجة الثالثة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بعد مرور 20 مرحلة.