عاجل: إلغاء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إلغاء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا التي جرت قبل قليل بسبب خطأ فني.

وأسفرت القرعة عن عدة مواجهات مرتقبة وساخنة أبرزها بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن يويفا قرر إقامتها مرة أخرى الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: "بعد خطأ فني في برنامج من مزود خارجي يوجه المسؤولين للفرق المؤهلة لمواجهة بعضها، تم اكتشاف خطأ في قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

"نتيجة لما حصل، باتت القرعة ملغاة وسيتم إعادتها الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا (17:00 بتوقيت مكة المكرمة)."