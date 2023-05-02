عاجل: باريس سان جيرمان يوقف ميسي لأسبوعين نتيجة سفره إلى السعودية

البوابة - أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان قررت إيقاف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء لمدة أسبوعين.

يأتي هذا القرار نتيجة لسفر "ليو" غير المصرح به من قبل النادي إلى المملكة العربية السعودية.

ونوهت إلى أن سان جيرمان اعتبر أن هذا التصرف خطأ فادح.

وسيغيب الأرجنتيني المخضرم بالتالي عن التدريبات ومباراتي الفريق القادمتين أمام تروا وأجاكسيو خلال فترة الإيقاف، كما أنه لن يحصل على أجوره في هذين الأسبوعين.

وسافر ميسي إلى السعودية لتوقيع عقود العمل كسفير للسياحة في الدولة الخليجية.

يذكر أن العقد الذي يربط صاحب الـ 35 عاماً بباريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته بحلول الصيف المقبل، ومن المرجح أن يساهم هذا التطور في تأكيد رحيله وعدم التجديد.