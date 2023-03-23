عاجل: بايرن ميونخ يعين توخيل خلفاً لناغلسمان

البوابة - أكد الإعلامي الإيطالي المعروف فابريتزيو رومانو أن بايرن ميونخ عين المدير الفني توماس توخيل خلفاً ليوليان ناغلسمان ليلة الخميس.

وكشف رومانو عبر حسابه على منصة "تويتر" أن النادي الألماني سيقيل ناغلسمان فوراً بعد التوصل لاتفاق وافق عليه توخيل.

ويتم تجهيز الوثائق المطلوبة من أجل إتمام الصفقة والإعلان عنها في أقرب وقتٍ ممكن.

يذكر أن بايرن ميونخ تراجع مؤخراً للمركز الثاني في الدوري الألماني بفارق نقطة خلف غريمه الأزلي بوروسيا دورتموند.

كما تنتظر الفريق مواجهة قمة مبكرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

يذكر أن توخيل أقيل من منصبه على رأس الجهاز الفني في تشيلسي في شهر سبتمبر الماضي جراء تراجع النتائج بعدما قاد الفريق للظفر بلقب دوري الأبطال في عام 2021.