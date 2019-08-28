عادل رامي ينضم إلى فينيرباهتشة

أعلن فينيرباهتشة التعاقد مع المدافع عادل رامي لموسم واحد على الأقل، بعد أسبوعين من فسخ عقده مع مرسيليا لأسباب انضباطية.

وأورد النادي التركي في بيان: "وقعنا عقداً لعام مع خيار عام إضافي، مع المدافع البالغ من العمر 33 عاماً، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018".

وأرفق النادي بيانه بصور للمدافع يرتدي قميص فريقه الجديد.

وكان مرسيليا قد أعلن في 13 أغسطس فسخ تعاقده مع رامي دون إيضاح أسباب ذلك، لكن تقاريراً فرنسية تحدثت عن خلفيات انضباطية، لا سيما غياب المدافع عن حصة تدريبية للنادي الجنوبي آواخر الموسم الماضي، بغرض المشاركة في برنامج تلفزيوني.

وفتح مرسيليا تحقيقاً داخلياً في المسألة، إذ أن رامي برر غيابه بالإصابة، في حين تبيّن أنه قام في اليوم ذاته بالمشاركة في تسجيل حلقة من أحد برامج تلفزيون الواقع الفرنسية، الذي يتطلب القيام بجهد بدني مكثف.

وغاب رامي عن تشكيلة مرسيليا في الفترة التحضيرية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي، كما غاب عن مباراته في المرحلة الأولى أمام ضيفه رينس (0-2) في العاشر من أغسطس، والتي أعلن النادي بعدها بأيام فسخ التعاقد معه بشكل نهائي.

وكان رامي قد انضم لمرسيليا عام 2017 قادماً من إشبيلية، وأسهم في موسمه الأول مع الفريق الجنوبي في قيادته إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2018 قبل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.