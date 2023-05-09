عامل مهم يعرقل انتقال ميسي إلى الهلال

البوابة - يستمر الحديث عن مستقبل الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الذي بات رحيله عن العاصمة الفرنسية مسألة وقت.

وقالت وسائل الإعلام في الأيام الماضية أن الهلال السعودي قدم لـ "ليو" عرضاً تاريخياً تتجاوز قيمته حاجز الـ 400 مليون جنيه استرليني.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء أن صفقة انتقال الهداف التاريخي لبرشلونة باتت محسومة.

لكن عقبة مهمة قد تعرقل رحيل صاحب الـ 35 عاماً صوب الدوري السعودي بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ما هي العقبة التي قد تمنع ميسي من الانتقال إلى الهلال؟

قالت الجريدة ذائعة الصيت أن أنتونيلا روكوتزو زوجة الهداف المخضرم لا تفكر نهائياً بالعيش في الشرق الأوسط مع عائلتها.

ويقال أن عرض النادي السعودي يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، وهي فترة طويلة في نظر روكوتزو التي تفضل البقاء في الغرب.

يذكر أن عقد ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان شارف على الانتهاء، إذ أنه سيصبح لاعباً حراً بعد انتهاء الموسم الجاري.