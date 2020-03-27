عبد الحق نوري يستفيق من غيبوبته

في ظل الأخبار السيئة التي تتوالى على الرياضة العالمية بعد تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث جراء فيروس كورونا، زف عبد الرحيم شقيق لاعب أياكس اللاعب الهولندي من أصول مغربية عبد الحق نوري، خبراً سعيداً، بعدما كشف عن أنه بحالة جيدة، عقب تعرضه لسكتة دماغية في عام 2017 أدخلته في غيبوبة.

وسقط نوري (23 عاماً) أرضاً خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمن عام 2017.

وأكد عبدالرحيم أن شقيقه بحالة صحية جيدة، وأنه عاد إلى المنزل، "نحن نعتني به. بما أنه في المنزل فهو أفضل بكثير من المستشفى، إنه يدرك مكان وجوده، وقد عاد إلى بيئة مألوفة وسط عائلته"، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وأضاف: "لم يعد في غيبوبة، إنه مستيقظ الآن، ينام، ويعطس، ويأكل، لكنه لا يفارق الفراش، ولا يزال يعتمد بشدة علينا. هناك شكل من أشكال الاتصال بيننا. مثلاً، يبدي موافقته على الأشياء بهز حاجبيه أو الابتسامة، لكنه لا يستطيع أن يستمر في ذلك طويلاً".