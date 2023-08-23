عبد الصمد الزلزولي على رادار يوفنتوس وأستون فيلا

يبدو أن مستقبل النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة لا يزال غير واضح الملامح حتى الآن، ومنذ بداية الموسم لا يتم الاعتماد عليه كثيرًا رغم أداؤه الجيد خلال الفترة التحضيرية في الصيف.

وكان مدرب البارسا تشافي هيرنانديز قد أوضح في عدة تصريحات سابقة أنه لا يريد التفريط بالزلزولي خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه عندما كان معارًا لنادي أوساسونا الموسم الماضي.

هل يرحل عبد الصمد الزلزولي عن برشلونة وينتقل إلى يوفنتوس أو أستون فيلا؟

وفقًا لموقع "Mundo Deportivo"، فإن النجم الشاب عبد الصمد الزلزولي قد يفاجئ جماهير البارسا ويرحل عن الفريق في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم العروض التي تلوح بالأفق من جميع أنحاء أوروبا، لم يتخذ الزلزولي قراره النهائي بمغادرة البارسا حتى الآن، حيث أن التقارير تؤكد أن هناك تواصل من يوفنتوس، باير ليفركوزن، وأستون فيلا مع النادي الكتالوني لمعرفة السعر المطلوب للتخلي عن اللاعب.